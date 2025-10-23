به گزارش خبرنگار مهر؛ اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی در بیانیهای اعلام کرد که از اجرای سند «تسهیم درآمد محتوا» با مشارکت بخش خصوصی حمایت میکند و هشدار داد که در صورت مدیریت دولتی، این طرح به ضد خود تبدیل خواهد شد. در متن این بیانیه آمده است اجرای سند مذکور میتواند با ایجاد جریان درآمدی پایدار، موجب رونق تولید محتوای بومی، عدالت فرهنگی و شکوفایی بازار محتوای دیجیتال در کشور شود، به شرط آنکه مشارکت واقعی تشکلها، نهادهای صنفی و بخش خصوصی در فرآیند مدیریت آن تضمین گردد.
اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی تأکید کرده است که تصدیگری دولتی و بیتوجهی به نقش مردم، مانع کارآمدی طرح و رشد خلاقیتهای ملی خواهد بود. این نهاد از دولت خواسته نقش ناظر و تسهیلگر را ایفا کند تا میدان مدیریت به نهادهای تخصصی و مردمی سپرده شود.
اتحادیه در پایان ضمن اعلام آمادگی برای همکاری، اجرای شفاف و مشارکتی این سند را کلید تحقق عدالت فرهنگی و رونق اقتصاد محتوای کشور دانست. متن کامل بیانیه اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی با موضوع اجرای سند تسهیم درآمد محتوا را در ادامه بخوانید:
اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، اجرای «تسهیم درآمد محتوا» را گامی مهم در جهت توسعه زیستبوم فرهنگی و اقتصادی فضای مجازی کشور میداند. این سند میتواند با ایجاد جریان درآمدی پایدار، موتور محرک تولید محتوای بومی و زمینهساز عدالت فرهنگی در فضای مجازی باشد.
موفقیت این طرح ملی، در گرو مشارکت واقعی تشکلها، نهادهای صنفی و بخش خصوصی در فرآیند مدیریت و اجرای آن است. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تصدیگری دولتی و عدم مشارکت مردمی نه تنها به کارآمدی نمیانجامد، بلکه میتواند مانع شکوفایی ظرفیتهای خلاق کشور شود.
این طرح ملی، در صورت اجرای شفاف و مشارکتی، میتواند به اهرم شکوفایی بازار محتوا و عاملی برای رونق صنایع فرهنگی، اشتغال جوانان، توسعه سکوهای بومی و گسترش مرجعیت محتوایی ایران در منطقه تبدیل شود. اما در صورت تصدیگری دولتی و حاکمیتی در مدیریت آن، به ضد خودش تبدیل شده و نتایج زیان باری خواهد داشت.
بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، دولت باید نقش ناظر و تسهیلگر را ایفا کند و میدان مدیریت و اجرا به مردم و نهادهای تخصصی سپرده شود. بدیهی است هرگونه انحراف از این اصل، موجب تضعیف عدالت فرهنگی و بیاثر شدن اهداف سند خواهد شد و نیز بر اساس مفاد سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی و نامه تاریخی مقام معظم رهبری در شکل گیری شورای عالی فضای مجازی، بخش خصوصی و نهادهای مردمی «نقش و سهم اساسی» در مدیریت حوزه محتوای فضای مجازی دارند.
اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، ضمن حمایت از اجرای این سند با مشارکت «بخش خصوصی»، آمادگی خود را برای تسهیل مشارکت فعال «بخش خصوصی» و «نهادهای حاکمیتی» و «تشکلهای تخصصی و فرهنگی» در مدیریت اجرایی این سند اعلام میدارد تا با همافزایی همه فعالان حوزه محتوا، این فرصت تاریخی به نقطه عطفی در اقتصاد فرهنگ و بازار محتوای کشور تبدیل شود.
