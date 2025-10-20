به گزارش خبرنگار مهر، مریم جلالی ظهر دوشنبه در جریان بازدید از نمایشگاه دائمی صنایع دستی عنبران ضمن گفتوگو با هنرمندان و تولیدکنندگان محلی، بر اهمیت حفظ و توسعه هنر اصیل گلیمبافی عنبران بهعنوان یکی از شاخصترین میراثهای فرهنگی استان اردبیل تأکید کرد.
وی همچنین از برنامههای حمایت از هنرمندان صنایعدستی، ایجاد بازارچههای فروش، و گسترش آموزشهای تخصصی در حوزه گلیمبافی خبر داد.
معاون وزیر صنایع دستی و گردشگری از نمایشگاه دائمی توانمندی بانوان در شهر نمین بازدید و در جریان مسائل و مشکلات بانوان صنعتگر شهر نمین قرار گرفتند.
