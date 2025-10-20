  1. استانها
  2. اردبیل
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۴

بازدید معاون وزیر میراث‌فرهنگی و صنایع دستی از نمایشگاه گلیم عنبران

بازدید معاون وزیر میراث‌فرهنگی و صنایع دستی از نمایشگاه گلیم عنبران

اردبیل -  معاون وزیرمیراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سفر به شهرستان نمین از نمایشگاه دائمی صنایع‌ دستی گلیم عنبران  بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم جلالی ظهر دوشنبه در جریان بازدید از نمایشگاه دائمی صنایع دستی عنبران ضمن گفت‌وگو با هنرمندان و تولیدکنندگان محلی، بر اهمیت حفظ و توسعه هنر اصیل گلیم‌بافی عنبران به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین میراث‌های فرهنگی استان اردبیل تأکید کرد.

وی همچنین از برنامه‌های حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی، ایجاد بازارچه‌های فروش، و گسترش آموزش‌های تخصصی در حوزه گلیم‌بافی خبر داد.

معاون وزیر صنایع دستی و گردشگری از نمایشگاه دائمی توانمندی بانوان در شهر نمین بازدید و در جریان مسائل و مشکلات بانوان صنعتگر شهر نمین قرار گرفتند.‌

کد خبر 6628683

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها