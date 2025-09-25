به گزارش خبرگزاری مهر، توحید دلاورقوام با اشاره به برگزاری جلسه بررسی مسائل شهر ملی گلیم عنبران با حضور فرماندار نمین، بخشدار عنبران و رئیس شورای شهر عنبران، اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد ایجاد دبیرخانه و احداث المان شهر ملی گلیم عنبران با مشارکت صنعتگران این شهر اجرایی می‌شود.

وی افزود: طبق این تصمیم، ساختمان نمایشگاه صنایع‌دستی عنبران به عنوان دبیرخانه شهر ملی گلیم فعالیت می‌کند و بخشدار عنبران نیز مسئولیت دبیرخانه را برعهده خواهد داشت.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل افزود: همچنین مقرر شد که المان شهر ملی صنایع‌دستی عنبران توسط اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل آماده شود و پس از مکان‌یابی توسط بخشدار و اهالی در محل مناسب نصب شود.

وی تاکید کرد: در این راستا با تشکیل کمیته فنی در اداره کل میراث‌فرهنگی فراخوان ساخت المان شهر ملی گلیم عنبران طی روزهای آتی منتشر خواهد شد.

دلاورقوام با اشاره به رویکرد اداره کل میراث‌فرهنگی در استفاده از مشارکت مردمی برای اداره امور صنایع‌دستی، ادامه داد: انجمن گلیم عنبران با هیأت مدیره‌ای متشکل از فعالان صنایع‌دستی و بافندگان شهر عنبران ایجاد می‌شود و ساختمان‌های نمایشگاه و آموزشگاه صنایع‌دستی عنبران به این انجمن واگذار می‌شود.