به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر شالبافیان صبح چهارشنبه در ارتباط آنلاین با همایش معاونان صنایع‌دستی کشور در شهر سرعین اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با افزایش اعتبارات در اختیار وزارت میراث‌فرهنگی برای پرداخت تسهیلات به فعالان حوزه صنایع‌دستی، مرجعیت معاونت صنایع‌دستی در این حوزه را تثبیت کنیم.

وی افزود: در چند سال گذشته این مرجعیت از معاونت صنایع‌دستی گرفته شده بود و اعتبارات مربوط به تسهیلات حمایتی حوزه صنایع‌دستی به نهادهای حمایتی اختصاص پیدا کرده بود.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگ گفت: با تلاش‌هایی که صورت گرفت امسال از محل تسهیلات تبصره ۱۵ مقدار ۶ همت اعتبار به صورت مستقیم برای حوزه صنایع‌دستی در وزارت میراث‌فرهنگی اختصاص پیدا کرد و در اختیار معاونت صنایع‌دستی کشور و معاونت‌های صنایع‌دستی استان‌ها خواهد بود.

شالبافیان ادامه داد: همچنین به میزان ۸ همت تسهیلات در اختیار نهادهای حمایتی خواهد بود که برابر ابلاغ دولت از این میزان ۲۰ درصد باید با تأیید ادارات کل میراث‌فرهنگی و از طریق مرجعیت متولی اصلی صنایع‌دستی پرداخت شود.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به اینکه چهره صنایع‌دستی کشور با تسهیلات حمایتی تغییر پیدا می‌کند، تصریح کرد: پرداخت تسهیلات حوزه صنایع‌دستی توسط وزارت میراث‌فرهنگی فرصتی است که در اثر آن می‌توانیم رقم اشتغال هنرمندان در این حوزه را افزایش دهیم.