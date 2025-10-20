محورهای رایزنی میان وزرای خارجه روسیه و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: لاوروف و روبیو (وزرای خارجه روسیه و آمریکا) به زودی به صورت تلفنی با یکدیگر گفتگو خواهند کرد.

معاون وزیر امور خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: اوضاع پیرامون اوکراین محور گفتگوی لاوروف و روبیو خواهد بود. دستور کار دوجانبه روابط روسیه و آمریکا، از جمله مسائل اقتصادی، در محوریت تماس لاوروف و روبیو قرار خواهد داشت.

سرگئی ریابکوف، سپس اضافه کرد: هنوز هیچ توافقی در مورد مکان و زمان برگزاری دیدار بین لاوروف و روبیو وجود ندارد. تماس‌ها با ایالات متحده از طریق خطوط مختلف ادامه دارد. تاریخ و مکانی نیز تا کنون برای مذاکرات بین روسیه و ایالات متحده در مورد مسائل تنش زای دوجانبه مورد توافق قرار نگرفته است.