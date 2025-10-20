وزرای خارجه روسیه و آمریکا گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت خارجه روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد: سرگئی لاوروف (وزیر خارجه روسیه) و مارکو روبیو همتای آمریکایی وی به صورت تلفنی گفتگو کردند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: لاوروف و روبیو (وزرای خارجه روسیه و آمریکا) درباره گام‌های عینی احتمالی برای اجرای تفاهمات حاصل شده در گفتگوی تلفنی اخیر میان روسای جمهور روسیه و آمریکا، گفتگویی سازنده داشتند.

این در حالیست که سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه پیشتر در این خصوص گفته بود: اوضاع پیرامون اوکراین محور گفتگوی لاوروف و روبیو خواهد بود. دستور کار دوجانبه روابط روسیه و آمریکا، از جمله مسائل اقتصادی، در محوریت تماس لاوروف و روبیو قرار خواهد داشت. تماس‌ها با ایالات متحده از طریق خطوط مختلف ادامه دارد. تاریخ و مکانی نیز تا کنون برای مذاکرات بین روسیه و ایالات متحده در مورد مسائل تنش زای دوجانبه مورد توافق قرار نگرفته است.