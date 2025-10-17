رایزنی سیارتو با لاوروف و لاندو درباره مقدمات نشست روسیه و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، پیتر سیارتو وزیر امور خارجه مجارستان امروز جمعه از رایزنی خود با مقامات آمریکا و روسیه خبر داد.

پیتر سیارتو، وزیر خارجه مجارستان اعلام کرد که با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و همچنین کریستوفر لاندو معاون وزیر خارجه آمریکا پیرامون مقدمات برگزاری نشست روسیه و آمریکا در مجارستان گفتگو کرده است.

وی دراین خصوص گفت که کار روی سازماندهی دیدار بین سران روسیه و آمریکا آغاز شده است.

ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان دیروز پنجشنبه گفته بود که دیدار بین پوتین و ترامپ می‌تواند یک هفته پس از دیدارهای بین وزرای امور خارجه روسیه و آمریکا برگزار شود.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریک نیز دیروز گفت: تماس تلفنی من با رئیس جمهور پوتین ثمربخش بود و موفقیت ما در خاورمیانه به مذاکرات برای پایان دادن به جنگ بین روسیه و اوکراین کمک خواهد کرد. من معتقدم که تماس من با رئیس جمهور پوتین پیشرفت زیادی کسب کرده است. من با رئیس جمهور پوتین در مورد تجارت با روسیه پس از پایان جنگ در اوکراین گفتگو کردم. ما توافق کردیم که هفته آینده جلسه‌ای با حضور مشاوران ارشدمان برگزار شود. جلسه مشاوران ارشد با روسیه به ریاست مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، برگزار خواهد شد.