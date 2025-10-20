به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر دوشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای پیش یابی و پیرو هشدار زرد شماره ۳۶ شرایط برای ناپایداریهای جوی به صورت رشد ابر، رگبار و رعد و برق، وزش تندبادهای لحظهای و بارش احتمالی تگرگ در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در نیمه جنوبی، غرب و برخی مناطق مرکزی استان کرمان مهیا است.
همچنین آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانههای فصلی در مناطق مذکور دور از انتظار نیست.
بر اساس اطلاعیه هواشناسی کرمان تا پایان هفته جاری در اکثر مناطق این استان، افزایش سرعت وزش باد، خیزش گرد و خاک، انتقال ریزگرد و افزایش غلظت غبار پیش بینی میشود.
