۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۲

طوفان ناگهانی و تگرگ، مهمان ناخوانده کرمان می‌شود

کرمان- اداره کل هواشناسی کرمان از وزش تند بادهای لحظه ای و بارش احتمالی تگرگ در برخی از مناظق این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر دوشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های پیش یابی و پیرو هشدار زرد شماره ۳۶ شرایط برای ناپایداری‌های جوی به صورت رشد ابر، رگبار و رعد و برق، وزش تندبادهای لحظه‌ای و بارش احتمالی تگرگ در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در نیمه جنوبی، غرب و برخی مناطق مرکزی استان کرمان مهیا است.

همچنین آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانه‌های فصلی در مناطق مذکور دور از انتظار نیست.

بر اساس اطلاعیه هواشناسی کرمان تا پایان هفته جاری در اکثر مناطق این استان، افزایش سرعت وزش باد، خیزش گرد و خاک، انتقال ریزگرد و افزایش غلظت غبار پیش بینی می‌شود.

