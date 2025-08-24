پیش بینی خیزش گرد و خاک و افزایش غلظت غبار در استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان پیش از ظهر یکشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طبق بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی و پیرو هشدار سطح زرد شمارۀ ۲۸، همچنان وزش باد و گرد و خاک پدیده غالب جوی در استان کرمان می‌باشد.

بر اساس این اطلاعیه وزش باد و خیزش گرد و خاک موجب افزایش غلظت غبار، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا بویژه در نوار شرقی، شمال و شمال غرب استان کرمان خواهد شد.

همچنین در مناطق جنوبی استان کرمان در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب با نفوذ جریانات گرم و مرطوب جنوبی افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش تندبادهای لحظه‌ای موقت پیش بینی می‌شود.

بر اساس پیش بینی هواشناسی، بارش تگرگ نیز در مناطق مستعد جنوب استان کرمان دور از انتظار نخواهد بود و به سبب نوع بارش‌ها آب گرفتگی معابر محتمل می‌باشد.