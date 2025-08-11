  1. استانها
گردوغبار و ریزگردها دوباره به کرمان بازمی‌گردند

کرمان- اداره کل هواشناسی استان کرمان نسبت به وزش بادهای شدید، خیزش گردوغبار و ورود ریزگردها از سه‌شنبه تا پایان هفته جاری هشدار سطح زرد صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این اخطاریه که امروز (دوشنبه ۲۰ مرداد) منتشر شد، پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده شاهد وزش بادهای نسبتاً شدید، افزایش غلظت ذرات گردوغبار و کاهش کیفیت هوا به‌ویژه در مناطق شمالی، شرقی و بخش‌هایی از جنوب استان باشیم.

تمامی نقاط کرمان به‌ویژه نواحی شمالی و شرقی در معرض این پدیده جوی قرار خواهند گرفت که علاوه بر کاهش دید و آلودگی هوا، ممکن است منجر به سقوط اجسام، شکستن شاخه درختان و آسیب به سازه‌های سبک شود.

همچنین امروز و فردا در جنوب و جنوب‌غرب کرمان، شرایط برای تشکیل ابرهای باران‌زا، رگبارهای پراکنده همراه با رعدوبرق و وزش بادهای ناگهانی فراهم است.

با توجه به شدت بارش‌ها، احتمال جاری شدن سیلاب در مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی وجود دارد.

پیش از این نیز هواشناسی کرمان در ۱۸ مرداد نسبت به رگبارها، تندبادهای لحظه‌ای و رعدوبرق در نیمه جنوبی استان هشدار داده بود که تا امروز ادامه داشت. طی روزهای اخیر، بارش‌های شدید در شهرستان‌های جنوبی مانند جیرفت و کهنوج منجر به وقوع سیلاب شده است.

