به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این اخطاریه که امروز (دوشنبه ۲۰ مرداد) منتشر شد، پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده شاهد وزش بادهای نسبتاً شدید، افزایش غلظت ذرات گردوغبار و کاهش کیفیت هوا به‌ویژه در مناطق شمالی، شرقی و بخش‌هایی از جنوب استان باشیم.

تمامی نقاط کرمان به‌ویژه نواحی شمالی و شرقی در معرض این پدیده جوی قرار خواهند گرفت که علاوه بر کاهش دید و آلودگی هوا، ممکن است منجر به سقوط اجسام، شکستن شاخه درختان و آسیب به سازه‌های سبک شود.

همچنین امروز و فردا در جنوب و جنوب‌غرب کرمان، شرایط برای تشکیل ابرهای باران‌زا، رگبارهای پراکنده همراه با رعدوبرق و وزش بادهای ناگهانی فراهم است.

با توجه به شدت بارش‌ها، احتمال جاری شدن سیلاب در مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی وجود دارد.



پیش از این نیز هواشناسی کرمان در ۱۸ مرداد نسبت به رگبارها، تندبادهای لحظه‌ای و رعدوبرق در نیمه جنوبی استان هشدار داده بود که تا امروز ادامه داشت. طی روزهای اخیر، بارش‌های شدید در شهرستان‌های جنوبی مانند جیرفت و کهنوج منجر به وقوع سیلاب شده است.