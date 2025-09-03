پیش بینی بارش باران و تند بادهای لحظه ای در مناطق جنوبی کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان پیش از ظهر چهارشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طبق بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی و ضمن تاکید بر هشدار زرد شماره ۳۰، تا ابتدای هفته آینده برای مناطق جنوبی، جنوب غربی و ارتفاعات مرکزی استان کرمان از ساعات بعد از ظهر رشد ابر، رگبار باران و گاهی رعد و برق و وزش تندبادهای لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

همچنین طی این مدت در جنوب، شرق و برخی مناطق غربی استان کرمان علاوه بر وزش باد نسبتاً شدید، خیزش گرد و خاک و افزایش غلظت غبار در این مناطق را خواهیم داشت.