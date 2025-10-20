به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در سخنانی در ادامه سیاست‌های خصمانه بروکسل علیه مسکو اعلام کرد: نوزدهمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه آخرین بسته نخواهد بود.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص ادامه داد: پوتین باید با عواقب جنگ علیه اوکراین مواجه شود. باید وضعیت امنیتی در منطقه دریای سیاه را بهبود بخشیم. فشار بر اوکراین به عنوان قربانی، رویکرد درستی نیست، زیرا متجاوز را به تکرار حملات خود تشویق می‌کند. ما می‌خواهیم روسیه را برای پایان دادن به جنگ در اوکراین تحت فشار قرار دهیم.

کایا کالاس سپس در اشاره به ادامه جنایت‌های جنگی اشغالگران صهیونیست در غزه، بدون محکوم کردن این رژیم در واکنشی لفظی و عوام فریبانه گفت: آتش بس غزه با اولین آزمون جدی خود روبرو شده است. اگر شاهد تغییر واقعی در غزه نباشیم، تهدید تحریم علیه اسرائیل همچنان روی میز خواهد بود.