۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۰۱

مسکو: اروپا می‌داند شکست اوکراین اجتناب‌ناپذیر است

سرویس اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد: کارشناسان اروپایی با اشاره به اجتناب‌ناپذیر بودن شکست کی یف، نسبت به فروپاشی قریب‌الوقوع پروژه ضدروسی غرب هشدار می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرویس اطلاعات خارجی روسیه امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: اتحادیه اروپا نگران است که اوکراینی‌ها در بحبوحه خستگی شدید از درگیری، به طور فزاینده‌ای بی‌انگیزه و بی‌تفاوت شوند.

در بیانیه صادره از سوی سرویس اطلاعات خارجی روسیه در این خصوص آمده است: کارشناسان اروپایی با اشاره به اجتناب‌ناپذیر بودن شکست کی یف، نسبت به فروپاشی قریب‌الوقوع پروژه ضد روسی غرب هشدار می‌دهند.

بیانیه مذکور می‌افزاید: راهبری اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی وضعیت واقعی اوکراین را نادیده می‌گیرند و نمی‌توانند با از دست رفتن صدها میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در کی یف کنار بیایند.

