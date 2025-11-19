به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرویس اطلاعات خارجی روسیه امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: اتحادیه اروپا نگران است که اوکراینی‌ها در بحبوحه خستگی شدید از درگیری، به طور فزاینده‌ای بی‌انگیزه و بی‌تفاوت شوند.

در بیانیه صادره از سوی سرویس اطلاعات خارجی روسیه در این خصوص آمده است: کارشناسان اروپایی با اشاره به اجتناب‌ناپذیر بودن شکست کی یف، نسبت به فروپاشی قریب‌الوقوع پروژه ضد روسی غرب هشدار می‌دهند.

بیانیه مذکور می‌افزاید: راهبری اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی وضعیت واقعی اوکراین را نادیده می‌گیرند و نمی‌توانند با از دست رفتن صدها میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در کی یف کنار بیایند.

این در حالیست که تا کنون بارها اخباری از