۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۷

روایت «بلومبرگ» از طرح ۱۲ ماده‌ای پایان درگیری‌ها میان روسیه و اوکراین

«بلومبرگ» جزئیاتی از طرح ۱۲ ماده ای کشورهای اروپایی و اوکراین درباره پایان درگیری‌ها میان مسکو و کی یف در امتداد خطوط نبرد فعلی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری بلومبرگ امروز سه‌شنبه گزارش داد که کشورهای اروپایی در حال همکاری با اوکراین در خصوص طرح ۱۲ ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ میان کی یف و مسکو در امتداد خطوط نبرد فعلی هستند.

گزارش بلومبرگ به نقل از افراد آگاه اضافه می‌کند که یک هیئت صلح به ریاست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، بر اجرای طرح پیشنهادی نظارت خواهد کرد.

بلومبرگ افزود: سران کشورهای اروپایی امروز سه‌شنبه از واشنگتن خواستند که در درخواست برقراری آتش‌بس فوری در اوکراین قاطع باشد و خطوط نبرد فعلی را مبنای هرگونه مذاکرات آینده قرار دهد.

در گزارش بلومبرگ آمده است که طبق این پیشنهاد، اوکراین تضمین‌های امنیتی و نیز بودجه‌ای برای رفع خسارت‌های جنگ و مسیری برای پیوستن سریع به اتحادیه اروپا را دریافت خواهد کرد.

به گفته این مقام آگاه، هر دو طرف در مورد حاکمیت بر سرزمین‌های اشغال شده بعداً وارد مذاکره خواهند شد.

