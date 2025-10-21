به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، پیتر سیجارتو، وزیر خارجه مجارستان با اشاره به تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال نوزدهمین بسته تحریمی علیه مسکو، گفت که بوداپست برنامه‌ای برای ممانعت از تصویب این بسته تحریمی ندارد.

سیجارتو در واکنش به پرسشی دراین‌باره، به تارنمای خبری Euractiv news گفت که «ما قصد جلوگیری از آن نداریم.»

وی همچنین اضافه کرد که بوداپست در بحث محدودیت‌های جدید علیه روسیه، معافیتی درباره «تمام اقدامات مغایر با منافع ملی» مجارستان دریافت کرده است.

وزیر خارجه مجارستان در پاسخ به سوالی درباره کمک این کشور به مذاکرات مرتبط با اقدامات جدید ضد روسی نیز یادآور شد که بوداپست به «کارهای چرند کمکی نمی‌کند» و ابراز اطمینان کرد که «سیاست تحریمی بروکسل علیه مسکو ناکام مانده است.»

کمیسیون اروپا در ماه سپتامبر وعده داد که نوزدهمین بسته تحریمی علیه روسیه را تصویب کند اما به دلیل اختلافات بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، موفق به تصویب آن نشد.

به گفته منابع اروپایی، احتمال دستیابی به توافق بر سر تحریم‌ها در نشست وزرای خارجه همچنان پایین است و به احتمال زیاد این موضوع به اجلاس سران در ۲۳-۲۴ اکتبر موکول خواهد شد.