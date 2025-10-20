به گزارش خبرنگار مهر، قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، در نشست خبری مشترک خود با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، با اشاره به روابط راهبردی تهران و بغداد اظهار داشت: سفر امروز من به ایران در امتداد سفر آقای لاریجانی به بغداد انجام شد و نشان‌دهنده عمق روابط و تداوم گفت‌وگوهای سازنده میان دو کشور است. روابط ایران و عراق در سطحی بسیار ممتاز قرار دارد و هرگونه اختلاف یا مسئله‌ای میان دو طرف باید از طریق گفت‌وگو و تفاهم حل‌وفصل شود.

وی افزود: روابط ایران و عراق بسیار گسترده است و نمونه روشن آن، حضور میلیونی زائران اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین و حرکت عاشقان به سمت کربلا و نجف است که نماد پیوند عمیق دو ملت به شمار می‌رود.

مشاور امنیت ملی عراق درباره محورهای گفت‌وگو با طرف ایرانی تصریح کرد: در این نشست، مسائل مرزی و امنیتی مورد بررسی قرار گرفت. ما بر این باوریم که نباید اجازه داد هیچ طرفی از مرزهای عراق برای تهدید یا آسیب به کشورهای همسایه، از جمله ایران، استفاده کند. ثبات در منطقه از اولویت‌های دولت عراق است.

الاعرجی با تأکید بر پایبندی بغداد به توافقات امنیتی میان دو کشور گفت: دولت فدرال عراق متعهد به اجرای کامل توافق امنیتی با ایران است و اجازه نخواهد داد هیچ طرفی امنیت دو کشور را تهدید کند. خاک عراق و اقلیم کردستان نباید به محلی برای تهدید ایران تبدیل شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: عراق بارها اعلام کرده است که اجازه نخواهد داد از آسمان این کشور برای اقدام علیه ایران استفاده شود. در همین زمینه، درباره برخی تحرکات در جریان جنگ ۱۲ روزه، شکایتی به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده‌ایم. همچنین نخست‌وزیر، آقای محمد شیاع السودانی، در دیدارهای خود با طرف‌های مختلف بر مخالفت قاطع بغداد با هرگونه سوءاستفاده از حریم هوایی عراق علیه ایران تأکید کرده است.

مشاور امنیت ملی عراق اظهار داشت: ما امنیت ایران را بخشی از امنیت خود می‌دانیم و معتقدیم که کشورهای منطقه با همکاری و گفت‌وگو می‌توانند امنیت پایدار و مشترک را در منطقه برقرار کنند.

قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، در ادامه نشست خبری مشترک خود با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر مواضع قاطع بغداد در حمایت از ملت فلسطین گفت حضور عراق در اجلاس شرم‌الشیخ نشان‌دهنده حمایت روشن دولت و ملت عراق از مردم غزه است.

وی افزود: دولت عراق تمام تلاش خود را برای تداوم آتش‌بس در غزه و فلسطین به کار می‌گیرد، چرا که تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی نه تنها مردم فلسطین بلکه کل منطقه را تحت تأثیر قرار داده و باید هرچه سریع‌تر پایان یابد.

الاعرجی با اشاره به تجربه تاریخی ملت عراق از دوران تحریم‌ها خاطرنشان کرد: مردم عراق بیش از هر ملت دیگری از آثار تحریم آسیب دیده‌اند، ازاین‌رو دولت عراق به‌شدت با استفاده از ابزار تحریم علیه کشورها مخالف است.

وی تأکید کرد: تمامی اختلافات و چالش‌های بین‌المللی باید از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی حل‌وفصل شود، نه با زور و تحریم.

مشاور امنیت ملی عراق در ادامه ضمن اعلام حمایت از حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای گفت: همه کشورها باید از این حق برخوردار باشند.

وی تصریح کرد: دولت فدرال عراق به توافقات امنیتی امضا شده با جمهوری اسلامی ایران پایبند است و این تعهد از سوی برادران ما در اقلیم کردستان، به‌ویژه شخص آقای بارزانی، نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

الاعرجی با اشاره به اقدامات امنیتی اخیر عراق در مناطق مرزی مشترک اعلام کرد: تاکنون ۷۷ مقر و پایگاه متعلق به گروهک‌های معارض که در مرزهای ایران و عراق فعال بودند، پاکسازی و تحت کنترل دولت عراق درآمده است. همچنین برای استقرار و کنترل این عناصر، هشت اردوگاه ویژه ایجاد شده و نیروهای ارتش عراق در این مناطق مستقر شده‌اند.

وی ضمن تأکید بر اهمیت روابط دوجانبه، گفت: دولت و ملت عراق همواره بر گسترش روابط برادرانه با جمهوری اسلامی ایران تأکید دارند و بغداد اجازه نخواهد داد از خاک یا آسمان عراق علیه ایران استفاده شود.

الاعرجی افزود: در این زمینه شکایتی به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده و نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی نیز در گفت‌وگو با سران کشورهای مختلف بر مخالفت قاطع عراق با استفاده از آسمان این کشور برای هرگونه اقدام علیه ایران تأکید کرده است.

مشاور امنیت ملی عراق در پایان تأکید کرد: بغداد امنیت جمهوری اسلامی ایران را بخشی از امنیت خود می‌داند و معتقد است کشورهای منطقه می‌توانند با همکاری و هماهنگی، ثبات و امنیت پایدار را در منطقه برقرار کنند.

شایان ذکر است، پیش از این نشست علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی با قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق دیدار و گفت‌وگو کرد.