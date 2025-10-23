به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ «علیرضا صباحی‌فرد» فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) و نیروی پدافند هوایی ارتش در گفتگویی به تبیین نقش نیروی انسانی متخصص در حوزه پدافند، اهمیت تجهیزات بومی و حماسه‌آفرینی کارکنان پدافند هوایی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پرداخت.

امیر صباحی‌فرد درباره ضرورت وجود پدفند هوایی و جایگاه آن در ساختار دفاعی کشور اظهار داشت: امروز در هیچ معادله دفاعی و نظامی نمی‌توان از اهمیت پدافند هوایی غفلت کرد. اگر روزگاری سپر دفاعی کشورها تنها دیوارهای بلند و مرزهای زمینی بود، امروز آسمان به کلیدی‌ترین بخش امنیت ملی تبدیل شده است.

وی افزود: دشمنان بارها نشان داده‌اند که برای تهاجم از مسیر هوایی استفاده می‌کنند؛ خواه با جنگنده، پهپاد، موشک‌های کروز و بالستیک یا حتی با عملیات جنگ الکترونیک و اخلال الکترونیکی؛ بنابراین ایجاد یک شبکه یکپارچه پدافندی که بتواند همه این تهدیدها را کشف رهگیری و منهدم کند، حیاتی است.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) ادامه داد: پدافند هوایی یک نیروی ۲۴ ساعته است و تعطیلی ندارد. شب و روز ایام عید و روزهای عادی فرقی نمی‌کند. رادارهای ما روشن است، دیده‌بان‌های ما بیدارند و موشک‌های ما آماده پرتاب؛ همین حضور دائمی است که به مردم آرامش و به دشمن هراس می‌دهد.

امیر صباحی‌فرد با اشاره به ظرفیت‌های بومی پدافندی کشور، گفت: پدافند هوایی بدون تردید یکی از پیچیده‌ترین حوزه‌های فناوری نظامی است که ترکیبی از رادار موشک فرماندهی و کنترل مخابرات امن و سامانه‌های هوش مصنوعی است؛ اما افتخار ما این است که امروز با وجود همه تحریم‌ها و فشارهای دشمنان کاملاً بر توان داخلی تکیه کرده‌ایم.

وی بیان کرد: در حوزه «راداری» سامانه‌های برد بلند، متوسط و کوتاه را ساخته‌ایم که از صفر تا صد طراحی و تولید داخل هستند. در حوزه «موشکی» سامانه‌های بومی همچون باور ۳۷۳ و سوم خرداد را داریم که بارها در رزمایش‌ها و مأموریت‌های واقعی کارایی خود را نشان داده‌اند؛ این مسیر البته با خون شهدا و مجاهدت دانشمندان و متخصصان ما طی شده است.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) درباره نقش نیروی انسانی متخصص در حوزه پدافندی، اظهار داشت: هیچ سامانه‌ای حتی پیشرفته‌ترین تجهیزات بدون نیروی انسانی متخصص و متعهد کارایی ندارد.

امیر صباحی‌فرد تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری معتقدیم که نیروی انسانی متخصص ستون فقرات پدافند هوایی است و جوانان تحصیل‌کرده در رشته‌های هوافضا، مخابرات، الکترونیک و فناوری اطلاعات در کنار دیگر رزمندگانی که تجربه میدانی دفاع مقدس و مأموریت‌های واقعی را دارند، یک ترکیب بی‌نظیر ساخته‌اند.

وی ادامه داد: این نیروی انسانی نه‌تنها توان استفاده از سامانه‌ها را دارد، بلکه خود به طراح و سازنده تبدیل شده است؛ به همین دلیل می‌گوئیم که پدافند هوایی یک دانشگاه زنده است که هر روز در آن علم و ایمان در کنار هم رشد می‌کند.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش همچنین درباره نقش پدافند در دوران دفاع مقدس هشت‌ساله، گفت: دفاع مقدس نقطه آغاز استقلال پدافندی ما بود. در آن زمان، دشمن بعثی با پشتیبانی قدرت‌های جهانی شدیدترین حملات هوایی را علیه کشور ما آغاز کرد؛ اما نیروی پدافند هوایی با وجود محدودیت تجهیزات توانست سد محکمی در برابر دشمن ایجاد کند.

امیر صباحی‌فرد با بیان اینکه بزرگترین دستاورد حفظ امنیت هوایی کشور در شرایطی بود که دشمن از حمایت شرق و غرب برخوردار بود، یادآور شد: در طول جنگ بیش از ۶۰۰ فروند هواپیمای دشمن سرنگون شد؛ همین مسئله باعث شد که رژیم بعثی سه بار نیروی هوایی خود را بازسازی کند. به جرأت می‌توان گفت اگر پدافند هوایی نبود، بسیاری از زیرساخت‌ها و مراکز حیاتی کشور از بین می‌رفت.

وی درباره جنگ ۱۲ روزه و ویژگی‌هایی این جنگ هم عنوان کرد: جنگ ۱۲ روزه آزمونی بزرگ برای پدافند هوایی بود؛ زیرا دشمن با تمام توان خود حملات موشکی و پهپادی را علیه مراکز حیاتی کشور آغاز کرد؛ اما آنچه در این جنگ رخ داد، یک نمایش واقعی از وحدت شجاعت و ایثار کارکنان ما بود.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) ادامه داد: در طول این جنگ، نیروی پدافند هوایی ۱۶ شهید از کارکنان کادر و ۱۰ شهید از سربازان وظیفه تقدیم کرد. نکته مهم این است که این شهادت‌ها آگاهانه بود و رزمندگان ما می‌دانستند که در خط مقدم هر لحظه احتمال شهادت وجود دارد؛ اما ایستادند و حتی حاضر نشدند که حتی یک لحظه سنگر را ترک کنند.

امیر صباحی‌فرد اظهار کرد: برخی از شهدای ما در همان لحظه‌ای که سامانه‌ها را به سوی موشک‌های دشمن هدایت می‌کردند به شهادت رسیدند؛ این یعنی شهادت در اوج مأموریت؛ شهادتی که با آگاهی و انتخاب صورت گرفت.

وی در خصوص بازسازی تجهیزات و نیروی انسانی بعد از جنگ اخیر هم گفت: در جنگ ۱۲ روزه، طبیعی بود که دشمن به بخشی از تجهیزات ما آسیب بزند؛ اما مهم این است که توانستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن هم تجهیزات را بازسازی و هم نیروهای تازه‌نفس را به‌عنوان جایگزین شهدای عزیز، وارد میدان کنیم.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش عنوان کرد: یکی از ویژگی‌های پدافند هوایی همین است که شبکه هیچ‌گاه از کار نمی‌افتد؛ حتی در سخت‌ترین شرایط با وجود شهادت تعدادی از کارکنان یا تخریب بخشی از تجهیزات، بلافاصله یکان‌های پشتیبان وارد عمل می‌شوند؛ این بازسازی سریع نشان‌دهنده انعطاف و قدرت سازمانی پدافند هوایی است.

امیر صباحی‌فرد با بیان اینکه ما به پشتوانه خون شهدا دانش و ایمان رزمندگان آینده‌ای روشن برای پدافند هوایی ترسیم کرده‌ایم، تصریح کرد: مردم عزیز بدانند که فرزندانشان در پدافند هوایی شبانه‌روز در حال خدمت هستند تا حتی یک پرنده متخاصم نتواند وارد حریم آسمان کشور شود. دشمنان هم بدانند که آسمان ایران اسلامی نه‌تنها امن است، بلکه هر تهدیدی با پاسخی سخت و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد.

وی در پایان گفت: نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک یگان نظامی نیست، بلکه یک منظومه عظیم از ایمان، علم ایثار و فناوری است؛ از سربازان وظیفه‌ای که در دفاع مقدس سینه در برابر موشک دشمن سپر کردند تا افسران متخصصی که در جنگ ۱۲ روزه اخیر با آگاهی به استقبال شهادت رفتند؛ همگی گواه آنند که امنیت آسمان ایران مرهون ایثار فرزندان این سرزمین است.