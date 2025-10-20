لاریجانی: سوءاستفاده آمریکا و اسرائیل از آسمان عراق در حال پیگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «محور دیدار با «قاسم الاعرجی»، توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق بود. روشن است که دوام اقتصادی، امنیت پایدار می‌خواهد. از مواضع عراق در جنگ ۱۲ روزه قدردانیم. سوءاستفاده‌های آمریکا و اسرائیل از آسمان عراق، توسط دوستانمان در این کشور در حال پیگیری است. عراق مستقل است و باید اختیار کامل خود را داشته باشد.»