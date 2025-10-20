  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۴

لاریجانی: سوءاستفاده آمریکا و اسرائیل از آسمان عراق در حال پیگیری است

لاریجانی: سوءاستفاده آمریکا و اسرائیل از آسمان عراق در حال پیگیری است

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: سوءاستفاده‌های آمریکا و اسرائیل از آسمان عراق، توسط دوستان‌مان در این کشور در حال پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «محور دیدار با «قاسم الاعرجی»، توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق بود. روشن است که دوام اقتصادی، امنیت پایدار می‌خواهد. از مواضع عراق در جنگ ۱۲ روزه قدردانیم. سوءاستفاده‌های آمریکا و اسرائیل از آسمان عراق، توسط دوستانمان در این کشور در حال پیگیری است. عراق مستقل است و باید اختیار کامل خود را داشته باشد.»

رامین عبداله شاهی

