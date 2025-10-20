پایان کلاهبرداری بزرگ در کرمان؛ ۲۰۰ شاکی با وعده خودرو قربانی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردارجلیل موقوفه ئی، در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با اقدامات اطلاعاتی و بررسی فعالیت یک نمایندگی فروش خودرو، متوجه شدند این شرکت در زمان پایان مجوزش، اقدام به جذب مشتری و دریافت حجم زیادی وجه از شهروندان با وعده واگذاری خودرو به آنان کرده است.

وی افزود: در این رابطه ۶ مرد و ۳ زن فعال در این نمایندگی با هماهنگی قضایی دستگیر و مشخص شد، حدود ۲۰۰ شهروند گرفتار کلاهبرداری‌های این شرکت شده اند و میلیاردها ریال پول را جهت خرید خودرو به این شرکت سپرده اند.

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به توقیف ۳۰ دستگاه خودروی مربوط به کلاهبرداری‌های این شرکت و مسدودسازی حساب‌های بانکی مربوطه تصریح کرد: با توجه به اینکه این شرکت به عنوان نماینده یک شرکت خودروساز پس از پایان قراردادش اقدام به دریافت پول از مردم با وعده واگذاری خودرو می کرده، لازم است نمایندگی‌ها بلافاصله پایان فعالیت شرکت‌های طرف قرارداد خود را به مردم اطلاع دهند و شهروندان نیز به این مورد توجه کنند.