انهدام باند سرقت مسلحانه خرما و احشام در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، شامگاه یکشنبه گفت: پس از گزارش چند مورد سرقت گوسفند از دامداران و چوپانان نقاط مختلف به روش زورگیری، پلیس آگاهی اعضای این باند ۶ نفره را در چند عملیات در شهر کرمان و مناطق اطراف دستگیر کرد.

وی افزود: اعضای این باند به سرقت ۴۰۰ راس گوسفند از ۱۲ نفر اعتراف کردند که تعدادی از این دام‌های سرقتی در مخفیگاه آنها کشف، یک خریدار اموال مسروقه دستگیر و دو خودرو که مورد استفاده در امر سرقت بود نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان کرمان همچنین از انهدام یک باند سرقت مسلحانه محصول خرما در شهرستان‌های ریگان و فهرج خبر داد و تصریح کرد: ماموران پلیس آگاهی اعضا ۶ نفره این باند سرقت مسلحانه را دستگیر و ضمن کشف یک قبضه سلاح جنگی و توقیف دو دستگاه خودرو، تمامی خرماهای سرقتی به وزن ۲ هزار و ۱۰۰ کیلوگرم به ارزش ۵ میلیارد ریال را کشف و به مالبختگان تحویل دادند.