دستگیری سر شبکه رانت ۵۰۰ میلیارد تومانی با عملیات پلیس کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با اقدامات اطلاعاتی فنی و پیچیده یکی از سر شبکه های اصلی فساد و رانت در کشور که تحت پوشش شرکت‌های مختلف فعالیت داشت و با ترفندهای مختلف اقدام به کلاهبرداری از شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌کرد را شناسایی کردند.

وی افزود: سر شبکه اصلی این باند که هم اکنون نیز حدود پانصد میلیارد تومان به یکی از شرکت‌های معدنی استان کرمان بدهکاری دارد و تا کنون متواری بود پس از چند ماه کار اطلاعاتی و همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) استان توسط اداره اطلاعات پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با اخذ نیابت قضائی و اعزام تیمی از کارآگاهان کار آزموده به استان تهران دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان از انجام تحقیقات تکمیلی در رابطه با ابعاد دقیق پرونده این متهم و دستگیری سایر افراد مرتبط با وی خبر داد.