فرمانده انتظامی کرمان: گروگان شیرازی پس از ۲۹روز در رودبارجنوب آزاد شد

به گزرش خبرگزاری مهر، سردار جلیل موقوفه‌ئی، پنجشنبه شب گفت: اوایل شهریور ماه امسال یک مورد گروگانگیری در شهرستان داراب استان فارس رخ داد که در آن فردی ۳۷ ساله توسط دو سرنشین یک دستگاه پژو ۴۰۵ در خیابان اصلی ربوده شد.

وی افزود: در این راستا مأموران پاسگاه انتظامی پنگ به محض اینکه با اقدامات اطلاعاتی متوجه حضور خودروی گروگان گیران شدند موفق شدند در محورهای مواصلاتی جازموریان، سد راه خودروی گروگان گیران شده و آن را متوقف کنند.

فرمانده انتظامی استان کرمان عنوان کرد: با انجام طرح مهار آدم ربایان عرصه را بر خود تنگ دیده و فرد ربوده شده را پس از ۲۹ روز در یک نقطه رها و از محل متواری شدند که تحقیقات تخصصی پلیس برای دستگیری متهمان متواری این پرونده ادامه دارد.