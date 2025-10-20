به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای تصویبنامه هیئت وزیران، موضوع آئیننامه تشکلهای مردمنهاد، سومین دوره انتخابات شورای استانی توسعه و حمایت از تشکلهای مردمنهاد، روز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ در محل استانداری بوشهر برگزار خواهد شد.
وی افزود: ثبتنام از داوطلبان نمایندگی تشکلهای مردمنهاد برای عضویت در شورای استانی توسعه و حمایت، تا تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ در دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر انجام میشود و در پایان ثبتنام، رسید رسمی به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر با بیان اینکه داوطلبان باید شرایط قانونی لازم را دارا باشند، تصریح کرد: شرایطی از جمله تابعیت جمهوری اسلامی ایران، اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی، داشتن حداقل ۲۵ سال سن، نداشتن محکومیت مؤثر کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی، از جمله ضوابط شرکت در این انتخابات است.
وی افزود: متقاضیان لازم است مدارکی نظیر تصویر پروانه فعالیت معتبر تشکل صادره از استانداری، معرفینامه رسمی از سوی هیأت مدیره تشکل با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره، تصویر آگهی ثبت تأسیس یا تغییرات تشکل در روزنامه رسمی کشور، دو قطعه عکس، تصویر کارت ملی و فرم تکمیلشده ثبتنام را ارائه دهند.
اکبری با اشاره به نحوه مشارکت تشکلهای شهرستانی اظهار داشت: تشکلهای مردمنهاد شهرستانی نیز میتوانند با رعایت همین شرایط و ضوابط، بر اساس محدوده فعالیت مندرج در اساسنامه خود، به فرمانداری شهرستان محل فعالیت مراجعه و در انتخابات تعیین نماینده شورای توسعه و حمایت از تشکلهای مردمنهاد استان شرکت کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: هر تشکل مردمنهاد صرفاً مجاز به معرفی یک نماینده برای حضور در انتخابات است و ثبتنام و دریافت رسید باید توسط شخص نماینده معرفیشده انجام شود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر ضمن دعوت از تمامی تشکلهای فعال برای حضور در این فرآیند انتخاباتی گفت: در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر، نمایندگان تشکلها میتوانند با دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تماس حاصل کنند.
