به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شاهب از برگزاری سومین دوره انتخابات شورای استانی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد در محل استانداری سمنان خبر داد و جزئیات مربوط به زمان، شرایط و نحوه ثبت‌نام داوطلبان را تشریح کرد و گفت: در اجرای تصویب‌نامه شماره ۶۷۷۳۵/ ت ۵۱۳۰۵ ه مورخ ششم شهریور ۱۳۹۵ هیأت وزیران، موضوع آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد، سومین دوره انتخابات شورای استانی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد، روز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ در محل استانداری سمنان برگزار خواهد شد.

وی افزود: ثبت‌نام از داوطلبان نمایندگی تشکل‌های مردم‌نهاد برای عضویت در شورای استانی توسعه و حمایت، از تاریخ ۲۶ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ و به مدت پنج روز کاری از ساعت هشت تا ۱۴ در دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان انجام می‌شود و در پایان ثبت‌نام، رسید رسمی به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان با بیان اینکه داوطلبان باید شرایط قانونی لازم را دارا باشند، تصریح کرد: شرایطی از جمله تابعیت جمهوری اسلامی ایران، اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی، داشتن حداقل ۲۵ سال سن، نداشتن محکومیت مؤثر کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی، از جمله ضوابط شرکت در این انتخابات است.

شاهب افزود: متقاضیان لازم است مدارکی نظیر تصویر پروانه فعالیت معتبر تشکل صادره از استانداری، معرفی‌نامه رسمی از سوی هیأت مدیره تشکل با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره، تصویر آگهی ثبت تأسیس یا تغییرات تشکل در روزنامه رسمی کشور، دو قطعه عکس ۴×۳، تصویر کارت ملی و فرم تکمیل‌شده ثبت‌نام را ارائه دهند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان با اشاره به نحوه مشارکت تشکل‌های شهرستانی اظهار داشت: تشکل‌های مردم‌نهاد شهرستانی نیز می‌توانند با رعایت همین شرایط و ضوابط، بر اساس محدوده فعالیت مندرج در اساسنامه خود، به فرمانداری شهرستان محل فعالیت مراجعه و در انتخابات تعیین نماینده شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد استان شرکت کنند.

شاهب در ادامه خاطرنشان کرد: هر تشکل مردم‌نهاد صرفاً مجاز به معرفی یک نماینده برای حضور در انتخابات است و ثبت‌نام و دریافت رسید باید توسط شخص نماینده معرفی‌شده انجام شود.

وی ضمن دعوت از تمامی تشکل‌های فعال برای حضور در این فرآیند انتخاباتی گفت: در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر، نمایندگان تشکل‌ها می‌توانند از ساعت ۸ تا ۱۴ با شماره تلفن ۰۲۳۲۱۲۹۲۳۰ دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تماس حاصل کنند.