حمیدی: پایبندی به تقویم قانونی انتخابات ضروری است

گرگان-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندارگلستان گفت: پایبندی به تقویم قانونی انتخابات ضروری است و هیچ‌کس نباید مانع اجرای صحیح آن شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی عصر سه شنبه در نخستین نشست ستاد انتخابات استان گلستان ستاد انتخابات استان را به عنوان مغز متفکر و مقر فرماندهی انتخابات توصیف کرد و بر اهمیت شناخت جایگاه و نقش آن تأکید داشت.

وی هدف از برگزاری این جلسه را تبیین جایگاه ستاد، تقویت انسجام تیم اجرایی و شروع رسمی فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام کرد.

وی یادآور شد: فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها عملکرد ستاد را ملاک قرار می‌دهند و بنابراین باید با دقت و جدیت وظایف خود را انجام دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندارگلستان بر پایبندی کامل به تقویم قانونی انتخابات تأکید کرد و گفت: انتخابات از جایگاه ویژه ای برای وزارت کشور برخوردار است و هیچ فرد، گروه یا مقامی نباید مانع اجرای صحیح آن شود.

وی افزود: ما مجریان انتخابات هستیم و باید تا پایان مأموریت با تمام توان انجام وظیفه کنیم.

حمیدی با اشاره به فضای خاص کشور، تأکید کرد: حفظ روحیه و انگیزه کارکنان ضروری است و باید فضای کاری از استرس و شتاب‌زدگی به سمت صمیمیت، همدلی و پوشش ضعف‌ها تغییر کند.

وی افزود: فضای کاری باید آرام و مطمئن باشد، نه اینکه به فضایی امنیتی و پرتنش تبدیل شود.

همچنین معاون استاندار بر تفکیک وظایف و عدم دخالت مستقیم در امور اجرایی شهرستان‌ها تأکید کرد و یادآور شد: فرماندار مسئول هیئت اجرایی است و ستاد رصد می‌کند اما دخالت نمی‌کند. انتقال ایرادات و مشورت‌ها باید به صورت رسمی و دوستانه انجام شود.

حمیدی این نشست را نقطه آغاز سلسله جلسات هماهنگی ستاد انتخابات استان دانست که با هدف ارتقا کیفیت اجرا، افزایش مشارکت عمومی و تقویت انسجام سازمانی ادامه خواهد یافت.

