به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید پرویز پور مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری لرستان از برگزاری سومین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت از سازمانهای مردمنهاد در سطح استان و شهرستانهای تابعه در مورخ ۲۴ آذرماه جاری خبر داد.
وی گفت: فرایند انتخابات این دوره بهصورت رسمی از تاریخ ۱۴۰۴.۰۷.۲۴ با انتشار نخستین اطلاعیه انتخابات در سایت استانداری و فرمانداریهای تابعه آغاز خواهد شد و سایر اطلاعیهها مطابق با جدول زمانبندی انتخابات، اطلاعرسانی میشود.
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری لرستان، ادامه داد: ثبتنام از نامزدهای نمایندگی تشکلهای مردمنهاد در شورای توسعه و حمایت به مدت پنجروز کاری از تاریخ ۱۴۰۴.۰۷.۲۶ لغایت ۱۴۰۴.۰۷.۳۰ با مراجعه حضوری داوطلبین دارای مجوز پروانه فعالیت از استانداری به دفتر امور اجتماعی استانداری و در شهرستانها مدیران عامل دارای مجوز از فرمانداری به فرمانداریهای محل اقامت خود، صورت میپذیرد.
پرویز پور با اشاره به مهلت ثبتنام رأیدهندگان «انتخابکنندگان» اعلام کرد: از تاریخ ۱۴۰۴.۰۸.۲۰ لغایت ۱۴۰۴.۰۸.۲۲ یعنی دو روز قبل از برگزاری انتخابات انجام و کارت شرکت در انتخابات به متقاضیان تحویل میشود.
وی گفت: فهرست نهایی افراد دارای صلاحیت نمایندگی به ترتیب حروف الفبا در تاریخ ۱۴۹۴.۰۹.۱۹ از طریق سایت اینترنتی استانداری و فرمانداریهای تابعه اعلام عمومی میشود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان، افزود: در هفته آتی، زمان، مکان و ساعت برگزاری انتخابات در جلسه شورای توسعه و حمایت از سازمانهای مردمنهاد صورتجلسه و اطلاعرسانی، خواهد شد.
