  1. استانها
  2. لرستان
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۹

در لرستان؛

انتخابات شورای توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار می‌شود

انتخابات شورای توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار می‌شود

خرم‌آباد - سومین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد در لرستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید پرویز پور مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری لرستان از برگزاری سومین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد در سطح استان و شهرستان‌های تابعه در مورخ ۲۴ آذرماه جاری خبر داد.

وی گفت: فرایند انتخابات این دوره به‌صورت رسمی از تاریخ ۱۴۰۴.۰۷.۲۴ با انتشار نخستین اطلاعیه انتخابات در سایت استانداری و فرمانداری‌های تابعه آغاز خواهد شد و سایر اطلاعیه‌ها مطابق با جدول زمان‌بندی انتخابات، اطلاع‌رسانی می‌شود.

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری لرستان، ادامه داد: ثبت‌نام از نامزدهای نمایندگی تشکل‌های مردم‌نهاد در شورای توسعه و حمایت به مدت پنج‌روز کاری از تاریخ ۱۴۰۴.۰۷.۲۶ لغایت ۱۴۰۴.۰۷.۳۰ با مراجعه حضوری داوطلبین دارای مجوز پروانه فعالیت از استانداری به دفتر امور اجتماعی استانداری و در شهرستان‌ها مدیران عامل دارای مجوز از فرمانداری به فرمانداری‌های محل اقامت خود، صورت می‌پذیرد.

پرویز پور با اشاره به مهلت ثبت‌نام رأی‌دهندگان «انتخاب‌کنندگان» اعلام کرد: از تاریخ ۱۴۰۴.۰۸.۲۰ لغایت ۱۴۰۴.۰۸.۲۲ یعنی دو روز قبل از برگزاری انتخابات انجام و کارت شرکت در انتخابات به متقاضیان تحویل می‌شود.

وی گفت: فهرست نهایی افراد دارای صلاحیت نمایندگی به ترتیب حروف الفبا در تاریخ ۱۴۹۴.۰۹.۱۹ از طریق سایت اینترنتی استانداری و فرمانداری‌های تابعه اعلام عمومی می‌شود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان، افزود: در هفته آتی، زمان، مکان و ساعت برگزاری انتخابات در جلسه شورای توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد صورت‌جلسه و اطلاع‌رسانی، خواهد شد.

کد خبر 6624384

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها