به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی ظهر چهارشنبه در نشست با هیئت مدیره کانون پیشکسوتان ورزش استان بوشهر ضمن تقدیر از همت هیئت مدیره این تشکل مردم نهاد بیان کرد: نگاه مجموعه استانداری به این کانون مثبت است و برای فعال شدن این مجموعه و خدمات دهی به پیشکسوتان ورزش استان، در کنارتان خواهیم بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر یادآور شد: واقعیت این است که جمعیت کشور در سالهای آتی به سمت کهنسالی حرکت میکند و در این راستا تقویت تشکلهای مردمی مرتبط با پیشکسوتان و کهنسالان ضروری و مهم است.
مدیرعامل کانون پیشکسوتان ورزش بوشهر نیز گفت: برای نخستین بار در سطح کشور، کانون پیشکسوتان ورزش در استان بوشهر به صورت مردم نهاد شکل گرفته است.
ولید صفری با تقدیر از همراهی استاندار، معاون سیاسی امنیتی استانداری و مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری در مسیر ثبت و تشکیل کانون پیشکسوتان ورزش استان یادآور شد: برای فعال سازی کمیتههای این کانون و توسعه فعالیت و خدمات دهی به سطح شهرستانها، نیازمند مکانی به عنوان دفتر کانون در مرکز استان هستیم که امیدواریم در استمرار نگاه مثبت مجموعه مدیریتی استان، این مهم هم در دستور کار قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه مجموعههای مردم نهاد حلقه وصل میان مردم و دستگاههای مسئول هستند، تاکید کرد: در همین راستا، کانون پیشکسوتان ورزش بوشهر مطالبات عمومی جامعه ورزش را پیگیری میکند که به همین منظور، مشکل چمن ورزشگاه قدس بوشهر که مطالبه چندین ساله ورزشکاران در منطقه صلح آباد بود، با مسئولان مطرح و با همراهی فرماندار بوشهر و اداره کل ورزش و جوانان، اقدامات لازم برای کشت مجدد چمن ورزشگاه آغاز شده است.
