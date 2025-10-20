  1. استانها
  2. گلستان
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۶

حمیدی: مهلت ثبت‌نام انتخابات سمن‌ها تا ۳۰ مهر است

حمیدی: مهلت ثبت‌نام انتخابات سمن‌ها تا ۳۰ مهر است

گرگان-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به اینکه مهلت ثبت‌نام انتخابات سمن‌ها تا ۳۰ مهر است، گفت: سمن‌ها با حضور فعال نقش خود را در تصمیم‌سازی‌های اجتماعی پررنگ کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز ثبت‌نام نامزدهای سومین دوره انتخابات نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در شوراهای توسعه و حمایت، از تمامی سمن‌های فعال و واجد شرایط استان خواست تا با حضور مؤثر در این انتخابات، نقش خود را در فرآیندهای تصمیم‌سازی اجتماعی پررنگ‌تر کنند.

وی افزود: این انتخابات در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی برگزار می‌شود و فرصتی مهم برای انتخاب نمایندگان جامعه مدنی در ساختارهای توسعه‌ای کشور به شمار می‌آید.

به گفته حمیدی، هدف اصلی این فرآیند ارتقای جایگاه نهادهای مردمی، توسعه مشارکت مدنی و تقویت هم‌افزایی میان‌بخشی در مسیر پیشرفت اجتماعی استان و کشور است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: مهلت ثبت‌نام تا پایان وقت اداری روز ۳۰ مهرماه است و داوطلبان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به پرتال وزارت کشور مراجعه کنند.

وی حضور فعال و پررنگ سمن‌ها در این انتخابات را گامی اساسی در جهت تقویت سرمایه اجتماعی و تحقق اهداف توسعه پایدار استان و کشور دانست.

کد خبر 6628888

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها