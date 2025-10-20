به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز ثبت‌نام نامزدهای سومین دوره انتخابات نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در شوراهای توسعه و حمایت، از تمامی سمن‌های فعال و واجد شرایط استان خواست تا با حضور مؤثر در این انتخابات، نقش خود را در فرآیندهای تصمیم‌سازی اجتماعی پررنگ‌تر کنند.

وی افزود: این انتخابات در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی برگزار می‌شود و فرصتی مهم برای انتخاب نمایندگان جامعه مدنی در ساختارهای توسعه‌ای کشور به شمار می‌آید.

به گفته حمیدی، هدف اصلی این فرآیند ارتقای جایگاه نهادهای مردمی، توسعه مشارکت مدنی و تقویت هم‌افزایی میان‌بخشی در مسیر پیشرفت اجتماعی استان و کشور است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: مهلت ثبت‌نام تا پایان وقت اداری روز ۳۰ مهرماه است و داوطلبان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به پرتال وزارت کشور مراجعه کنند.

وی حضور فعال و پررنگ سمن‌ها در این انتخابات را گامی اساسی در جهت تقویت سرمایه اجتماعی و تحقق اهداف توسعه پایدار استان و کشور دانست.