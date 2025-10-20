  1. بین الملل
کلمبیا سفیر خود را از واشنگتن فراخواند

دولت کلمبیا سفیر خود در آمریکا را به بوگوتا فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رزا ویلاویچنسیو وزیر امور خارجه کلمبیا امروز دوشنبه اعلام کرد که سفیر کشورش در واشنگتن به دنبال آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گوستاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا را «رهبر قاچاق مواد مخدر» دانست، فراخوانده شده است.

وزیر امور خارجه کلمبیا در وب سایت وزارت امور خارجه این کشور اعلام کرد: دانیل گارسیا پنا، سفیر کلمبیا در واشنگتن از سوی گوستاوو پترو برای مشاوره فراخوانده شده و در حال حاضر در بوگوتا است.

ویلاویچنسیو اظهار داشت که دولت در ساعات آینده تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه را به طور عمومی اعلام خواهد کرد.

