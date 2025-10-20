به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر عصر دوشنبه در نشست با بانوان کارآفرین در اتاق بازرگانی اصفهان، با اشاره به ضرورت شناسایی دقیق نیازهای زنان در گروههای مختلف، از تشکیل کارگروه حقوقی با حضور نمایندگان کنسرسیوم زنان برای رفع موانع موجود در مسیر کارآفرینی و توسعه کسبوکارهای خانوادگی خبر داد.
وی با اشاره به اهمیت سیاستگذاری دقیق و کارشناسی شده برای توانمندسازی زنان، اعلام کرد: نگاه دولت بر این است که همه زنان بتوانند به اهدافی که برای خود ترسیم کردهاند، دست یابند، بر این اساس، زنان را به صورت یک جامعه یکسان نگاه نمیکنیم، بلکه آنان را بر اساس وضعیت معیشتی، سنی، تحصیلی و موقعیت جغرافیایی گروهبندی کردهایم.
وی در ادامه به گروههای مختلف زنان از جمله زنان سرپرست خانوار، دختران فارغالتحصیل دانشگاهی، زنان روستایی و عشایری، زنان خانهدار و زنان کارآفرین اشاره کرد و افزود: تلاش ما این است که با کمک خود این گروهها، برای هرکدام برنامهریزی دقیق انجام داده و موانع پیش روی آنان را برداریم. این رویکرد در برنامه هفتم توسعه و سیاستهای کلی مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
بهروزآذر با اشاره به نقش کلیدی اتاق بازرگانی اصفهان در پیشبرد اهداف کارآفرینی زنان، از تشکیل کنسرسیوم و انجمن ترویج کسبوکارهای خانوادگی تقدیر کرد و گفت: در دنیا ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی توسط کسبوکارهای خانوادگی انجام میشود، بنابراین، توسعه این نوع کسبوکارها در سال "تولید و سرمایهگذاری" از اهمیت بالایی برخوردار است.
معاون امور زنان و خانواده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت رفع موانع حقوقی و فرهنگی پیش روی زنان، خواستار تشکیل فوری کارگروه حقوقی با حضور نمایندگان کنسرسیوم زنان شد و گفت: تمام مواردی که احساس میکنیم ناعدالتی یا تبعیض وجود دارد، مانند مشکلات در دریافت وام، باید به صورت مکتوب به ما ارسال شود تا مورد بررسی قرار گیریم.
وی در پایان با تأکید بر نقش الگوهای موفق در ایجاد خودباوری زنان، گفت: زنان ما باید به این باور برسند که میتوانند بین کار و زندگی تعادل ایجاد کنند و مشاهده و شنیدن تجربیات موفق زنان کارآفرین که توانستهاند این هارمونی را برقرار کنند، میتواند بسیار تأثیرگذار باشد.
