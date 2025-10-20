  1. استانها
  2. خوزستان
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۵

قویترین مرد پارا وزنه‌برداری جهان وارد اهواز شد

قویترین مرد پارا وزنه‌برداری جهان وارد اهواز شد

اهواز- قویترین مرد پارا وزنه‌برداری جهان بعد از قهرمانی در رقابت‌های جهانی مصر با استقبال مردم وارد اهواز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین استقبال از احمد امین زاده قهرمان رقابت‌های جهانی پاراوزنه برداری عصر امروز دوشنبه با حضور مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، معاون ورزش استان، رئیس هیأت ورزش معلولان خوزستان، جمعی از مسئولین و مردم در فرودگاه شهید سلیمانی اهواز برگزار شد.

امین زاده در جمع خبرنگاران گفت: در این دوره از رقابت‌ها همه کشورها حضور داشتند و چند ورزشکار به تازگی در بخش سنگین وزن حضور پیدا کردند که موفق شدم از سد همه عبور کرده و مدال طلا را کسب کنم.

این ورزشکار خوزستانی با اشاره به کسب سومین مدال طلای جهان خود، بیان کرد: برای مسابقات بعدی که کسب سهمیه و گام آخر رقابت‌های لس آنجلس تلاش خود را می‌کنم.

وی ضمن قدردانی از مردم در آیین استقبال، تصربح کرد: مردم همیشه به ما لطف دارند، ما نیز برای مردم تلاش می‌کنیم تا لحظه‌ای دل آنها را شاد کنیم.

کد خبر 6628862

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها