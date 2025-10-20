به گزارش خبرنگار مهر، آئین استقبال از احمد امین زاده قهرمان رقابت‌های جهانی پاراوزنه برداری عصر امروز دوشنبه با حضور مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، معاون ورزش استان، رئیس هیأت ورزش معلولان خوزستان، جمعی از مسئولین و مردم در فرودگاه شهید سلیمانی اهواز برگزار شد.

امین زاده در جمع خبرنگاران گفت: در این دوره از رقابت‌ها همه کشورها حضور داشتند و چند ورزشکار به تازگی در بخش سنگین وزن حضور پیدا کردند که موفق شدم از سد همه عبور کرده و مدال طلا را کسب کنم.

این ورزشکار خوزستانی با اشاره به کسب سومین مدال طلای جهان خود، بیان کرد: برای مسابقات بعدی که کسب سهمیه و گام آخر رقابت‌های لس آنجلس تلاش خود را می‌کنم.

وی ضمن قدردانی از مردم در آیین استقبال، تصربح کرد: مردم همیشه به ما لطف دارند، ما نیز برای مردم تلاش می‌کنیم تا لحظه‌ای دل آنها را شاد کنیم.