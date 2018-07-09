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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۲۱:۲۰

توسط اعضای تیم دو میدانی پیوند اعضای خوزستان صورت گرفت؛

کسب ۱۰ سهمیه حضور در اردوی تیم ملی پیوند اعضا

کسب ۱۰ سهمیه حضور در اردوی تیم ملی پیوند اعضا

اهواز- رئیس هیات بیماری های خاص و پیوند اعضای استان خوزستان گفت: اعضای تیم دو میدانی پیوند اعضای استان ۱۰ سهمیه حضور در اردوی تیم ملی برای شرکت در مسابقات جهانی را کسب کردند.

کیامرث حاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات قهرمانی دو و میدانی پیوند اعضای کشور از تاریخ ۱۵ تیرماه به مدت سه روز در تهران برگزار شد و در همین راستا تیم استان در بخش آقایان با هشت ورزشکار توانست به ۷ مدال طلا، ۷ مدال نقره و ۴ مدال برنز دست یابد؛ در بخش بانوان نیز با حضور ۶ ورزشکار به دو مدال طلا، دو نقره و شش برنز دست یافتیم.

وی تصریح کرد: به صورت کلی تیم دو و میدانی پیوند اعضای خوزستان با کسب ۹ مدال طلا، ۹ مدال نقره و ۱۰ برنز به کار خود پایان داد.     

حاجی زاده افزود: خوشبختانه حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی که سال گذشته در جزیره کیش برگزار شده بود، تاثیر بسیاری بر روی روحیه و توان ورزشکاران برجای گذاشت و همین مسئله باعث شد تا در سال جاری تیم خوزستان پدیده مسابقات معرفی شود و ۱۰ سهمیه حضور در اردوی تیم ملی را کسب کند.

وی با اشاره به درخشش مردان و زنان دو میدانی کار خوزستانی در این رقابت ها عنوان کرد: سید علی موسوی نور ورزشکار خوزستانی در این تورنمنت کشوری لقب پدیده را از آن خود کرده است که این انتخاب افتخاری برای ورزش استان محسوب می شود.

کد مطلب 4342409

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