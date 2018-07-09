کسب ۱۰ سهمیه حضور در اردوی تیم ملی پیوند اعضا

کیامرث حاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات قهرمانی دو و میدانی پیوند اعضای کشور از تاریخ ۱۵ تیرماه به مدت سه روز در تهران برگزار شد و در همین راستا تیم استان در بخش آقایان با هشت ورزشکار توانست به ۷ مدال طلا، ۷ مدال نقره و ۴ مدال برنز دست یابد؛ در بخش بانوان نیز با حضور ۶ ورزشکار به دو مدال طلا، دو نقره و شش برنز دست یافتیم.

وی تصریح کرد: به صورت کلی تیم دو و میدانی پیوند اعضای خوزستان با کسب ۹ مدال طلا، ۹ مدال نقره و ۱۰ برنز به کار خود پایان داد.

حاجی زاده افزود: خوشبختانه حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی که سال گذشته در جزیره کیش برگزار شده بود، تاثیر بسیاری بر روی روحیه و توان ورزشکاران برجای گذاشت و همین مسئله باعث شد تا در سال جاری تیم خوزستان پدیده مسابقات معرفی شود و ۱۰ سهمیه حضور در اردوی تیم ملی را کسب کند.

وی با اشاره به درخشش مردان و زنان دو میدانی کار خوزستانی در این رقابت ها عنوان کرد: سید علی موسوی نور ورزشکار خوزستانی در این تورنمنت کشوری لقب پدیده را از آن خود کرده است که این انتخاب افتخاری برای ورزش استان محسوب می شود.