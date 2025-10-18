بنی تمیم: ۲۰۰ پروژه ورزشی طی چهار سال در خوزستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم پیش از ظهر امروز شنبه در جلسه شورای ورزش خوزستان با تبریک هفته تربیت بدنی، بیان کرد: طی چهار سال گذشته بیش از ۲۰۰ پروژه در بخش عمرانی به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک هزار و ۹۰۰ مدال قهرمانی کشور کسب کرده‌ایم گفت: همچنین در ورزش حرفه‌ای، مسابقات آسیایی و جهانی بیش از ۱۰۰ مدال کسب کرده‌ایم که نشان می‌دهد نقش ورزش خوزستان در به اهتزاز درآمدن پرچم جمهوری اسلامی ایران موثر بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در مسابقات پاراجهانی اخیر، از ۱۵ مدال کسب شده توسط تیم ملی جمهوری اسلامی ایران، ۵ مدال را خوزستانی‌ها کسب کردند.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان عنوان کرد: شب گذشته احمد امین‌زاده سومین مدال جهانی خود را کسب کرد که نشان از اقتدار جوانان مملکت علی الخصوص استان خوزستان دارد. تیم فوتبال و تنیس روی میز کارگری نیز قهرمان جهان شدند.

وی با اشاره به حمایت شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی از اعزام تیم‌های نونهالان و نوجوانان به هفتمین المپیاد استعدادهای برتر کشور گفت: ۶۰۰ ورزشکار به این رقابت‌ها اعزام کرده‌ایم که هزینه قابل توجهی ایجاد شده است و امیدواریم با دست پر برگردند. دور قبل این مسابقات، خوزستان رتبه چهاردهم کشور را کسب کرده که امیدوار هستیم امسال جز پنج استان اول باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان اظهار کرد: روز گذشته با پیگیری‌های استاندار و رئیس فدراسیون کشتی، دو کشتی‌گیر در پتروشیمی بندر امام استخدام شدند که امیدواریم این روند برای دیگر ورزشکاران نیز ادامه داشته باشد.

بنی تمیم با اشاره به میزبانی مسابقات شنا المپیاد استعدادهای برتر کشور گفت: تیم‌ها از بیست و هشتم در استان حضور پیدا می‌کنند که ازم است شرکت‌ها در خصوص اسکان این ورزشکاران همکاری لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه از سال گذشته تاکنون حدود ۱۰۴ ورزشکار موفق به کسب مدال در مسابقات آسیایی، جهانی و بین المللی شده‌اند تصریح کرد: در تلاش هستیم آبان ماه مراسم تجلیل از این ورزشکاران را در شأن آنها برگزار کرده و جوایز نقدیشان را پرداخت کنیم.