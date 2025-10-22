دو دستاورد بزرگ برای بانک ملی ایران

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بانک ملی ایران در ادامه مسیر تحول و رشد پایدار خود، با دستیابی به دو دستاورد مهم، بار دیگر جایگاه پیشتاز خود را در نظام بانکی کشور تثبیت کرد. عبور از مرز دو هزار همت منابع و افزایش سرمایه به بیش از ۴۲۰ همت، دو اتفاق تاریخی هستند که توان مالی و نقشآفرینی بانک ملی ایران را در اقتصاد کشور به سطحی تازه رساندهاند.
عبور از مرز دو هزار همت؛ اعتماد مردم، پایه اقتدار بانک
افزایش منابع بانک ملی ایران به بیش از دو هزار هزار میلیارد تومان، نتیجه اعتماد گسترده مردم و مشتریان به عملکرد این بانک است. این رشد چشمگیر، بازتاب برنامهریزی دقیق در مدیریت منابع، اصلاح ساختار سپردهها و گسترش خدمات نوین بانکی است.
با تحقق این دستاورد، ظرفیت بانک برای تأمین مالی پروژههای بزرگ ملی، حمایت از بخش تولید و توسعه زیرساختهای اقتصادی کشور به شکل محسوسی افزایش یافته است. این حجم از منابع، پشتوانهای استراتژیک برای ایفای نقش فعالتر بانک در اجرای طرحهای کلان اقتصادی و تسهیل فعالیت کسبوکارها محسوب میشود.
در سالهای اخیر، بانک ملی ایران با تمرکز بر مدیریت نقدینگی، کنترل هزینه پول و توسعه بانکداری دیجیتال، توانسته تراز مالی خود را بهبود بخشد و اعتماد سپردهگذاران را بیش از پیش جلب کند. این موفقیت نشان میدهد که سیاستهای جذب منابع بانک نه صرفاً بر رشد عددی، بلکه بر پایداری و کیفیت منابع متمرکز بوده است.
افزایش سرمایه به ۴۲۰ همت؛ گامی برای تقویت ثبات و پشتیبانی از توسعه
دومین دستاورد مهم بانک ملی ایران، رشد چشمگیر سرمایه از ۱۲۴ همت به بیش از ۴۲۰ همت است؛ افزایشی معادل ۲۹۶ همت که در تاریخ بانک بیسابقه بوده است. این رشد سرمایهای، نهتنها جایگاه بانک را در شبکه بانکی کشور تقویت کرده، بلکه توان آن را برای مشارکت در طرحهای کلان اقتصادی بهطور قابل توجهی افزایش داده است.
افزایش سرمایه، بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای پایداری مالی و افزایش قدرت تسهیلاتدهی، موجب شد بانک ملی بتواند منابع خود را با اطمینان و کارایی بیشتری در مسیر حمایت از اقتصاد مولد کشور هدایت کند. با این پشتوانه، بانک آمادگی بیشتری برای پشتیبانی از تولید، اشتغال و سرمایهگذاریهای زیرساختی دارد.
همافزایی دو دستاورد؛ نقطه عطف در مسیر رشد بانک
همزمانی عبور از مرز دو هزار همت منابع و رشد سرمایه به ۴۲۰ همت، مرحلهای تازه از اقتدار مالی را برای بانک ملی ایران رقم زده است. این دو دستاورد در کنار هم، ترکیب توان تجهیز منابع و قدرت سرمایهگذاری را در بانک تقویت کردهاند و زمینه رشد پایدار را برای سالهای آینده فراهم میکنند.
بانک ملی ایران اکنون با برخورداری از پشتوانه مالی قوی و اعتماد عمومی گسترده، میتواند نقش مؤثرتری در اجرای برنامههای توسعهای کشور ایفا کند. این موفقیتها نتیجه تلاش همدلانه مدیران و کارکنان در سراسر شبکه بانکی است که با برنامهریزی دقیق و تعهد سازمانی، مسیر رشد بانک را هموار کردهاند.
عبور از مرز دو هزار همت منابع و رشد سرمایه به بیش از ۴۲۰ همت، صرفاً اعداد نیستند؛ بلکه نماد اعتماد مردم، تلاش کارکنان و مدیریت هوشمندانه در بزرگترین بانک کشورند. این دو موفقیت، چشماندازی روشن از آیندهای مطمئنتر و بانکی توانمندتر برای اقتصاد ایران ترسیم میکنند
