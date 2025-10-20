طرح مهربانی بانک ملی؛ ۵ میلیون مشارکت، ۳۰۰ همت منابع و ۲۰۰ همت تسهیلات

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی، در آئین گرامیداشت دومین سالگرد اجرای طرح مهربانی ملی با حضور مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی و جمعی از مدیران ارشد بانک، با تأکید بر جایگاه این طرح در تحقق بانکداری نوین و مردممدار اظهار داشت: نگاه حاکم بر بانک ملی، نگاه رفع تکلیف نیست؛ بلکه نگاه برآمده از حل مسئله و ارائه راهحلهای واقعی برای رفع دغدغه مردم و بهبود کیفیت زندگی آنان است. مأموریت این بانک، کاهش دغدغههای هممیهنان و تسهیل دسترسی آنان به خدمات مالی کارآمد، هوشمند و فراگیر است.
نجارزاده با اشاره به رشد چشمگیر شاخصهای عملکردی طرح مهربانی افزود: منابع این طرح از سقف ۳۰۰ همت عبور کرده و تاکنون بیش از پنج میلیون و هشتصد هزار نفر از مردم در آن مشارکت داشتهاند. همچنین ۱.۸ میلیون فقره تسهیلات تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان از طریق این طرح پرداخت شده است.
وی خاطرنشان کرد: به لطف همدلی و تخصص همکاران، توانستیم محصولی طراحی کنیم که از گرههای مالی شهروندان گرهگشایی کرده و همزمان با افزایش رضایتمندی مشتریان، سرمایه اجتماعی بانک ملی را تقویت کند.
حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری دیجیتالمدیرعامل بانک ملی ایران طرح مهربانی ملی را نمادی از گذار از بانکداری سنتی به بانکداری دیجیتال توصیف کرد و گفت: در این طرح، تمام فرآیندها از ثبتنام تا پرداخت تسهیلات بهصورت غیرحضوری و از طریق پلتفرم بام انجام میشود؛ الگویی نو برای پیادهسازی بانکداری مدرن در ایران.
او با تأکید بر نقش فناوری در تقویت اعتماد عمومی افزود: طرح مهربانی ملی حاصل برنامهریزی دقیق و تلاش جمعی تیمهای تخصصی است که با تمرکز بر نیازهای واقعی مردم طراحی شده است. این طرح موجب کاهش مراجعات حضوری، شفافیت در فرآیند اعطای تسهیلات و افزایش اعتماد عمومی به بانک شده است.
پایداری طرح و نقش آیندهنگر بانک ملی
نجارزاده با بیان اینکه این طرح حرکتی زنده و پویاست، گفت: طرح مهربانی ملی طرحی مقطعی نیست، بلکه برنامهای پایدار است که متناسب با نیازهای روز جامعه و انتظارات مشتریان توسعه مییابد. با بهروزرسانی مستمر، این طرح به الگویی پایدار از خدمترسانی فناورانه و مردممحور تبدیل شده است.
وی تأکید کرد: بانک ملی ایران با تکیه بر تجربه موفق «طرح مهربانی ملی»، گامهای مؤثری در زمینه طراحی محصولات هوشمند، تسهیلات دیجیتال و خدمات نوآورانه بانکی برداشته و نقش خود را بهعنوان بانکی ملی، مدرن و مردممدار تقویت کرده است.
در پایان، مدیرعامل بانک ملی ضمن تقدیر از تلاشهای گسترده کارکنان و همراهی مشتریان گفت: امیدواریم سالهای آینده، سالگرد طرح مهربانی ملی بهعنوان نمادی از خدمترسانی صادقانه، کارآمد و فناورانه بانک ملی در کنار مردم و برای رشد اقتصادی کشور جشن گرفته شود.
