سرهنگ لکزایی: ۱۰ واحد صنفی متخلف در چابهار پلمب شد

ب️ه گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی لکزایی شب دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، ساماندهی صنوف و طرح نظارت و کنترل بر اصناف مأموران پلیس اماکن در معیت کارکنان اداره صمت و شبکه بهداشت و همکاری با مراجع قضایی از ۲۵ واحد صنفی در سطح شهرستان چابهار بازدید، و در این راستا ۱۰ واحد متخلف را پلمب کردند.

️فرمانده انتظامی شهرستان چابهار ادامه داد: در این راستا به ۱۵ واحد دیگر نیز اخطار کتبی داده شد که در صورت عدم رعایت موازین قانونی و رفع مشکلات و عیوب موجود طی مدت زمان مشخص نیز برخورد قانونی خواهد شد.