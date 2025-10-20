برخورد ۲ خودروی سواری در بزرگراه برازجان به بوشهر ۵ مصدوم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسفی نیا دوشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر برخورد یک دستگاه خودرو پژو پارس با یک سواری پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۱۷ بزرگراه برازجان به بوشهر، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات زیارت - شهرستان دشتستان به محل حادثه اعزام شد.

معاون امداد و نجات هلال‌احمر استان بوشهر افزود: این حادثه ۵ مصدوم به‌همراه داشت که پس از ارزیابی صحنه و اقدامات اولیه درمانی، مصدومین توسط نجاتگران هلال‌احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید گنجی برازجان انتقال داده شدند.