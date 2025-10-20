  1. استانها
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۱

برخورد ۲ خودروی سواری در بزرگراه برازجان به بوشهر ۵ مصدوم داشت

بوشهر- معاون امداد و نجات هلال‌احمر استان بوشهر از تصادف خودرو پژو پارس با سواری پژو ۲۰۶ در بزرگراه برازجان به بوشهر با پنج مصدوم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسفی نیا دوشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر برخورد یک دستگاه خودرو پژو پارس با یک سواری پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۱۷ بزرگراه برازجان به بوشهر، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات زیارت - شهرستان دشتستان به محل حادثه اعزام شد.

معاون امداد و نجات هلال‌احمر استان بوشهر افزود: این حادثه ۵ مصدوم به‌همراه داشت که پس از ارزیابی صحنه و اقدامات اولیه درمانی، مصدومین توسط نجاتگران هلال‌احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید گنجی برازجان انتقال داده شدند.

