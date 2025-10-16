  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۸:۱۵

واژگونی خودرو در بزرگراه برازجان -بوشهر یک مصدوم و یک فوتی داشت

بوشهر-مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر از حادثه واژگونی یک دستگاه پژو پارس در بزرگراه برازجان به بوشهر با یک مصدوم و یک جان‌باخته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس در کیلومتر ۱۰ بزرگراه برازجان به بوشهر، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات زیارت شهرستان دشتستان، به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر افزود: این حادثه یک مصدوم و یک جان‌باخته به همراه داشت.

وی گفت: پس از کنترل صحنه و اقدامات اولیه درمانی، مصدوم تحویل عوامل اورژانس ۱۱۵ و جان‌باخته تحویل مراجع قضائی در صحنه شد.

