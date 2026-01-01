  1. استانها
  2. بوشهر
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۴۴

تصادف در بزرگراه دالکی به برازجان یک جان‌باخته و ۶ مصدوم داشت

بوشهر-مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر از حادثه برخورد ۲ دستگاه خودرو سواری پژو پارس و سواری پراید در بزرگراه دالکی به برازجان با یک جان‌باخته و ۶ مصدوم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر برخورد یک دستگاه خودرو پژو پارس و سواری پراید در بزرگراه دالکی به برازجان، بلافاصله تیم‌های عملیاتی پایگاه امداد و نجات دریاقلی شهرستان دشتستان به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر افزود: این تصادف هفت حادثه دیده به‌همراه داشت.

وی گفت: پس از حضور در صحنه و اقدامات اولیه درمانی، پنج مصدوم توسط نجاتگران هلال‌احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ و یک مصدوم توسط نیروهای مردمی به بیمارستان شهید گنجی برازجان انتقال داده شدند و پیکر جان‌باخته تحویل مراجع ذی صلاح در صحنه شد.

