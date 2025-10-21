واژگونی سمند تاکسی در شهمیرزاد ۲ زخمی برجای گذاشت

حسین دمزده در گفتگو با خبرنگار مهر، از بروز حادثه تصادف دو دستگاه خودروی سمند در کیلومتر ۱۰ جاده شهمیرزاد فولادمحله همزمان با روز سه شنبه خبر داد و ابراز کرد: مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان سمنان بلافاصله نیروهای امدادی را به منطقه اعزام کرد.

وی افزود: تیم امداد و نجات پایگاه نیروا به محل حادثه اعزام شدند تا به مصدومان احتمالی رسیدگی نمایند.

رئیس هلال احمر مهدیشهر بیان کرد: امدادگران این جمعیت بلافاصله بعد از حضور در صحنه دریافتند که دو نفر بر اثر واژگونی این سمند زخمی شده اند.

دمزده بیان کرد: مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه توسط نجاتگران هلال احمر، با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ مصدومین به مرکز درمانی منتقل شدند.