تخلف معدنی خارج از محدوده در معدن شن و ماسه کوهی پلدختر شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بازدید میدانی کارشناسان منابع طبیعی با حضور عوامل پاسگاه انتظامی «جایدِر»، برداشت خارج از محدوده واگذاری در معدن شن و ماسه کوهی واقع در اراضی ملی این شهرستان شناسایی و مستندسازی شد.
بر اساس این گزارش، بهرهبردار معدن یادشده بدون رعایت محدوده تعیینشده در پروانه بهرهبرداری، اقدام به برداشت در اراضی ملی مجاور کرده که موضوع بلافاصله توسط کارشناسان منابع طبیعی و نماینده پاسگاه انتظامی «جایدر» صورتجلسه و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پلدختر در این باره گفت: فعالیتهای معدنی میبایست در محدوده قانونی انجام شود و هرگونه برداشت خارج از محدوده، تجاوز به اراضی ملی محسوب میشود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
