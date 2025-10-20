دورکاری روزهای پنجشنبه کارکنان دادگستری لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، دادگستری لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: باتوجه‌به اعلام دورکاری ادارات از سوی استانداری لرستان با استناد به مصوبه هیئت دولت مبنی بر واگذاری اختیار تنظیم ساعات کاری و نحوه فعالیت ادارات به استانداران و در جهت تحقق راهبردهای کلان دولت در زمینه مدیریت هوشمند مصرف انرژی و کاهش مشکلات ناشی از ناترازی آن و موافقت استاندار لرستان با دورکاری ادارات در روزهای پنجشنبه باهدف افزایش بهره‌وری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و تحکیم بنیان خانواده، با اختیار حاصل از بخش‌نامه معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و مصوبه مورخ ۱۴۰۴.۷.۲۶ شورای معاونین دادگستری استان، ساعات کاری دادگستری استان لرستان در روزهای پنج‌شنبه به‌صورت دورکاری است.

شایسته است رؤسا و مدیران حوزه‌های قضائی استان به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا دورکاری پنج‌شنبه‌ها موجب تعطیلی خدمات‌رسانی به مردم، انباشت پرونده‌ها، تأخیر در رسیدگی، تجدید اوقات، اطاله دادرسی، معوق شدن پرونده‌ها و نقص در بهره‌وری نشود و همچنین ضروری است اوقات دادرسی به‌صورت متوالی و منظم تنظیم شود تا روند رسیدگی‌ها بدون وقفه ادامه یابد.

جلسات آموزشی و کارگاه‌های مهارتی برنامه‌ریزی‌شده برای روزهای پنج‌شنبه، مطابق برنامه قبلی به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد.