مهار حریق در یک آموزشگاه فردیس

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر عارف نیا در خصوص این خبر اظهار کرد: طی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی مبنی بر حریق مسکونی در محدوده کانال غربی شهر فردیس، بلافاصله از ایستگاه‌های ۱۰۳ و ۱۰۱ سه دستگاه خودرو عملیاتی به همراه ۸ نفر کارکنان به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه در یک‌منزل ویلایی با کاربری آموزشگاه بازیگری به متراژ ۱۵۰ متر رخ‌داده بود که با حضور به‌موقع و سرعت عمل نیروهای آتش‌نشان، حریق مهار شد.

عارف نیا بابیان اینکه این عملیات در مدت‌زمان ۸۶ دقیقه انجام‌شده است؛ گفت: خوشبختانه این حادثه مصدومی نداشت و ملک موردنظر پس از ایمن‌سازی، در حضور عوامل انتظامی تحویل مستأجر شد.