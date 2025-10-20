مهار حریق در یک آموزشگاه فردیس

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر عارف نیا در خصوص این خبر اظهار کرد: طی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتشنشانی مبنی بر حریق مسکونی در محدوده کانال غربی شهر فردیس، بلافاصله از ایستگاههای ۱۰۳ و ۱۰۱ سه دستگاه خودرو عملیاتی به همراه ۸ نفر کارکنان به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: این حادثه در یکمنزل ویلایی با کاربری آموزشگاه بازیگری به متراژ ۱۵۰ متر رخداده بود که با حضور بهموقع و سرعت عمل نیروهای آتشنشان، حریق مهار شد.
عارف نیا بابیان اینکه این عملیات در مدتزمان ۸۶ دقیقه انجامشده است؛ گفت: خوشبختانه این حادثه مصدومی نداشت و ملک موردنظر پس از ایمنسازی، در حضور عوامل انتظامی تحویل مستأجر شد.
