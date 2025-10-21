«ماجرای علی و دوستانش» را به قلم مازیار حاتمی بخوانید

به گزارش خبرنگار مهر، این اثر که برگرفته از رویدادهای واقعی دوران دفاع مقدس دوازده‌روزه است، در قالب پنج داستان کوتاه روایت می‌شود و تلاش دارد مفاهیم انسانی و اجتماعی آن دوران را با زبانی ساده و کودکانه بازگو کند.

شخصیت اصلی کتاب، پسر نوجوانی به نام «علی» است که همراه دوستانش در جریان این پنج ماجرا با موضوعاتی چون توجه به اتفاقات اطراف، شجاعت خانواده‌ها در روزهای جنگ، کمک به همسایه‌ها، خواب‌های معنوی درباره شهدای هوافضا و همدلی مردم شهرستان‌ها روبه‌رو می‌شود.

هر داستان، تجربه‌ای از زندگی روزمره در روزهای پرالتهاب جنگ را از زاویه دید کودکان به تصویر می‌کشد؛ نگاهی که در عین سادگی، پیام‌هایی عمیق از دوستی، امید و ایثار در خود دارد.

مازیار حاتمی در این مجموعه کوشیده است با استفاده از زبانی صمیمی و روایت‌هایی نزدیک به ذهن کودک، مفاهیمی چون مسئولیت‌پذیری، یاری به دیگران و درک معنوی از رویدادها را در دل ماجراها بگنجاند.

یکی از ویژگی‌های نوآورانه این کتاب، ثبت صوت خوانش داستان‌ها به‌صورت QRکد در پایان هر بخش است. مخاطبان می‌توانند با اسکن این کد، نسخه‌ی صوتی هر داستان را بشنوند و همراه با موسیقی و صدا، فضای روایت را به شکل شنیداری تجربه کنند. این ویژگی باعث می‌شود کتاب برای گروه سنی کودک جذاب‌تر و کاربردی‌تر باشد و خواندن جمعی در خانواده‌ها را نیز تسهیل کند.

انتشارات ۲۷ بعثت که پیش‌تر مجموعه‌هایی در حوزه دفاع مقدس برای نوجوانان منتشر کرده، انتشار این اثر را گامی تازه در معرفی داستان‌های واقعی و انسانی از روزهای جنگ دانسته است.

تصویرگری اثر با رنگ‌های شاد و فضایی کودکانه انجام شده تا در عین پرداختن به موضوع جنگ، حال‌وهوایی امیدبخش و صمیمی برای مخاطب خردسال ایجاد کند.

کتاب «ماجرای علی و دوستانش» با قلم مازیار حاتمی، در قطع رقعی و با تصویرگری رنگی، توسط انتشارات ۲۷ بعثت منتشر شده و هم‌اکنون در کتاب‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی در دسترس علاقه‌مندان به ادبیات کودک و نوجوان قرار دارد.