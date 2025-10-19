برگزاری ۲ کارگاه آموزشی با محوریت ارتقای سلامت در دانشگاه لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، دو کارگاه آموزشی و آگاهیبخش با موضوعات «پوکی استخوان» و «سرطان سینه» روز دوشنبه ۲۸ مهرماه در مرکز مشاوره دانشگاه لرستان برگزار میشود.
کارگاه آموزشی «پوکی استخوان» ساعت ۱۰ صبح و کارگاه آموزشی سرطان سینه ساعت ۱۱ صبح در ساختمان مدیریت امور دانشجویی (مرکز مشاوره) دانشگاه لرستان برگزار خواهد شد.
مطالب آموزشی مربوط به سرطان سینه توسط «فیروزه خیری» کارشناس مامایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ارائه خواهد شد.
موضوعات مرتبط با پوکی استخوان توسط «یونس نظری»، کارشناس تغذیه دانشگاه علوم پزشکی استان تدریس میشود.
از تمامی دانشگاهیان علاقهمند دعوت شده است تا با حضور در این کارگاهها از آموزشها و آگاهیهای لازم در زمینه پیشگیری و مراقبتهای بهداشتی بهرهمند شوند.
