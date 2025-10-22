غربالگری رایگان سه سرطان مهم در زنان گلستانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هنرور صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت غربالگری سرطانها اظهار کرد: در هفته سلامت بانوان، غربالگری سه سرطان اصلی شامل پستان، دهانه رحم و روده بزرگ (کلورکتال) بهصورت رایگان انجام شد. این سه بیماری در صورت شناسایی زودهنگام کاملاً قابل درمان هستند و میتوانند از تحمیل هزینههای سنگین درمانی جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: سرطان پستان شایعترین سرطان در میان بانوان کشور است و از مهر تا ۹ آبان بهعنوان ماه اطلاعرسانی درباره سرطان پستان نامگذاری شده است. در مراکز جامع سلامت، ماماهای آموزشدیده غربالگری اولیه را انجام میدهند و در صورت مشاهده علائم یا سابقه خانوادگی مثبت، فرد به پزشک برای انجام ماموگرافی یا سونوگرافی ارجاع داده میشود.
گلستان در رتبه هفتم بروز سرطان کشور
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: در مجموع، استان گلستان از نظر میزان بروز سرطان در کشور رتبه هفتم را دارد. در میان مردان، سرطانهای پروستات، معده و روده بزرگ شایعتر است و در میان زنان، سرطان پستان بیشترین بروز را دارد.
وی تأکید کرد: عوامل خطر مهم در بروز سرطان پستان شامل سابقه خانوادگی، تغذیه ناسالم، چاقی و کمتحرکی است. متأسفانه میزان اضافه وزن در میان زنان گلستانی بالاتر از میانگین کشوری است و لازم است با اصلاح سبک زندگی و مراجعه منظم برای غربالگری، از بروز بیماریهای جدی پیشگیری شود.
