بارندگی و کاهش دما در راه گیلان است؛ هشدار برای مناطق مستعد تگرگ

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی حاکی از استقرار هوای غالباً پایدار در استان گیلان است. بر این اساس تا قبل از ظهر امروز سه‌شنبه آسمان صاف تا نیمه‌ابری همراه با مه یا مه‌گرفتگی در برخی نقاط و افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این مدت گاهی با شکل‌گیری ناپایداری‌های موقتی، افزایش ابر و بارش‌های پراکنده دور از انتظار نیست.

دادرس با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در استان گفت: از امروز به تدریج با نفوذ سامانه ناپایدار و تقویت جریانات شمالی، شرایط برای ابرناکی، مه‌آلودگی، بارندگی، وزش باد، کاهش نسبی دما، رعد و برق و احتمال تگرگ در برخی مناطق تا اواخر چهارشنبه فراهم خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی گیلان در پایان تصریح کرد: طی روزهای پنجشنبه و جمعه ناپایداری‌ها کاهش یافته و آسمان صاف‌تر خواهد بود، هرچند در برخی نواحی بارش‌های پراکنده دور از انتظار نیست.