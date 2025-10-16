محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و خروجی مدل‌های هواشناسی، طی امروز پنجشنبه (۲۴ مهرماه) فعالیت جریانات کم و بیش ناپایدار در سطح استان مشاهده می‌شود که به‌صورت بارندگی پراکنده در برخی مناطق بروز خواهد کرد.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی از سوی هواشناسی استان افزود: از بعد از ظهر پنجشنبه با تقویت سامانه بارشی، در برخی ساعات شاهد بارندگی شدید، رعد و برق، وزش باد و احتمال ریزش تگرگ در مناطق مختلف استان خواهیم بود که این شرایط ناپایدار تا روز شنبه ادامه دارد.

دادرس همچنین گفت: طی روزهای یکشنبه و دوشنبه با کاهش ابر، افزایش نسبی دما در بیشتر مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه این سامانه بارشی می‌تواند موجب کاهش دما بین ۳ تا ۵ درجه سانتی‌گراد در سطح استان شود، تأکید کرد: احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، اختلال در تردد جاده‌ای، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، جاری شدن سیلاب، لغزش و رانش زمین و خسارت به محصولات کشاورزی در برخی نقاط دور از انتظار نیست.

وی از شهروندان و مسافران خواست ضمن توجه به هشدارها از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و ارتفاعات پرهیز کنند و تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارات احتمالی در نظر بگیرند.