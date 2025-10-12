دادرس: ورود تدریجی سامانه ناپایدار از پنجشنبه؛ کاهش دما و احتمال تگرگ

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده گذر امواج کم و بیش ناپایدار در منطقه است که بر این اساس تا اواسط هفته آسمانی صاف تا نیمه‌ابری، گاهی با افزایش ابر و وزش باد، در برخی نقاط همراه با بارندگی پراکنده، رعد و برق و مه مورد انتظار است.

وی با اشاره به نفوذ تدریجی توده هوای ناپایدار از روز پنجشنبه افزود: با شمالی شدن جریانات، شرایط برای افزایش ابر، مه‌آلود شدن هوا، کاهش نسبی دما، بارش باران، وزش باد، رعد و برق و احتمال وقوع تگرگ تا اوایل هفته آینده در سطح استان فراهم می‌شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان با تأکید بر لزوم توجه کشاورزان و فعالان بخش‌های مختلف به هشدارهای جوی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی‌های تکمیلی در روزهای آینده از طریق رسانه‌های رسمی اعلام خواهد شد.