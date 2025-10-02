محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده فعالیت توده هوای ناپایدار در منطقه است.

وی افزود: بر اساس هشدار سطح نارنجی صادر شده، شرایط برای ابرناکی، مه‌آلود بودن هوا، کاهش نسبی دما، وزش باد، بارندگی رگباری و شدید، رعد و برق و احتمال تگرگ تا صبح جمعه فراهم است.

دادرس ادامه داد: این سامانه نامدار به تدریج اواخر وقت جمعه از منطقه خارج خواهد شد و از روز شنبه کاهش ابر و افزایش نسبی دما تا اواخر هفته پیش‌بینی می‌شود.

وی همچنین درباره پیامدهای احتمالی این وضعیت جوی تصریح کرد: آبگرفتگی معابر، اختلال در تردد، بالا آمدن ناگهانی آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، جاری شدن سیلاب، لغزش و رانش زمین و خسارت به محصولات کشاورزی از جمله خطرات احتمالی این سامانه است.

مدیرکل هواشناسی گیلان از مردم خواست با توجه به هشدارها از فعالیت‌های کوهنوردی خودداری کرده و کشاورزان نیز تمهیدات لازم را برای محافظت از محصولات خود انجام دهند.